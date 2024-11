Previsioni Meteo Brindisi: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Brindisi si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 15,5°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, e l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 2%, e l’umidità si attesterà intorno al 64%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest accompagnerà queste ore notturne, rendendo l’atmosfera gradevole.

Durante la mattina, si assisterà a una leggera variazione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno tra le 07:00 e le 12:00. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 15,4°C a mezzogiorno. La ventilazione rimarrà debole, con velocità comprese tra 5 e 10 km/h. L’umidità, pur mantenendosi su valori moderati, tenderà a diminuire nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 15,5°C. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di un pomeriggio all’aperto, con una leggera brezza che renderà l’aria fresca e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, rendendo l’atmosfera confortevole.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 20:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13,4°C. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brindisi indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature miti e cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre da lunedì si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° Assenti 8 NO max 10.2 Maestrale 68 % 1019 hPa 5 poche nuvole +12.1° perc. +11.3° Assenti 9.4 O max 9.6 Ponente 74 % 1018 hPa 8 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 8.9 OSO max 8.4 Libeccio 69 % 1019 hPa 11 poche nuvole +15.2° perc. +14.2° Assenti 5 OSO max 6.9 Libeccio 58 % 1017 hPa 14 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 4.4 NNE max 6 Grecale 58 % 1016 hPa 17 cielo sereno +13.9° perc. +13.1° Assenti 3.5 NE max 3.9 Grecale 65 % 1016 hPa 20 nubi sparse +13.5° perc. +12.7° Assenti 4.1 SSE max 4.3 Scirocco 68 % 1016 hPa 23 nubi sparse +13.3° perc. +12.5° Assenti 6.6 SSO max 6 Libeccio 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:27

