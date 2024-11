Previsioni Meteo Brindisi: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Brindisi indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 16,7°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da sud-est, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, nonostante un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Durante la notte, Brindisi si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà al 70%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno con una temperatura che salirà fino a 16,5°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 4%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con poche nuvole che si presenteranno nel cielo. La temperatura massima si stabilirà a 16,7°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 34%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 12,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 64%.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 15,4°C, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 94%. I venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità si attesterà attorno al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brindisi nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere di piacevoli passeggiate all’aria aperta.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 5 SSO max 5.9 Libeccio 70 % 1014 hPa 5 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 1.2 SSE max 2.5 Scirocco 71 % 1014 hPa 8 cielo sereno +14.3° perc. +13.6° Assenti 5.8 S max 6.2 Ostro 67 % 1015 hPa 11 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 5.2 SSE max 5.5 Scirocco 61 % 1014 hPa 14 poche nuvole +16.7° perc. +16° Assenti 9.7 ESE max 8.1 Scirocco 61 % 1014 hPa 17 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° Assenti 14.8 SE max 16.7 Scirocco 67 % 1014 hPa 20 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 14.2 SSE max 17 Scirocco 69 % 1015 hPa 23 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 11.7 SSE max 13.4 Scirocco 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:26

