Previsioni Meteo Brugherio: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Lunedì 4 Novembre a Brugherio si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano cieli completamente privi di nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà sempre in linea con quella reale, senza particolari escursioni termiche. La leggera brezza presente non influenzerà in modo significativo il comfort termico, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C e 12,5°C, con un cielo sereno che garantirà un’ottima visibilità. La copertura nuvolosa sarà assente e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 4 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla e silenziosa.

Nella mattina, il termometro salirà gradualmente, raggiungendo i 17,5°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa continuerà a essere assente. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole, con un’umidità che scenderà fino al 60%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 18°C alle ore 13:00, per poi stabilizzarsi intorno ai 15,4°C nel tardo pomeriggio. Le condizioni di meteo sereno si manterranno, con una leggera diminuzione dell’umidità, che si attesterà attorno al 58%. Anche il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 13,3°C entro le 23:00. Tuttavia, il cielo continuerà a essere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità risalirà leggermente, raggiungendo l’85%, ma non ci saranno variazioni significative nel comfort termico.

In conclusione, le previsioni meteo per Brugherio nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno sopra i 15°C durante il giorno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’atmosfera tranquilla.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +12.5° Assenti 1.2 NE max 1.7 Grecale 87 % 1027 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 3.3 O max 4 Ponente 88 % 1026 hPa 7 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 3.4 OSO max 5.9 Libeccio 86 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° Assenti 3.7 SO max 3.4 Libeccio 67 % 1026 hPa 13 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 3.3 S max 1.9 Ostro 58 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.1° perc. +15.6° Assenti 4.1 SSE max 4.2 Scirocco 69 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.5° perc. +14.1° Assenti 2.2 ESE max 3 Scirocco 79 % 1025 hPa 22 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 0.9 ESE max 1.8 Scirocco 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.