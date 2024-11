Previsioni Meteo Brugherio: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brugherio di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, permettendo al sole di dominare il cielo. I venti, moderati e freschi, contribuiranno a mantenere un clima frizzante, tipico di questa stagione.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 3,6°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La probabilità di precipitazioni sarà assente, mentre l’umidità si manterrà attorno al 75%. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 13,4 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo sarà sereno e la temperatura salirà fino a 9,7°C intorno a mezzogiorno. I venti, provenienti principalmente da Nord, si faranno più intensi, con velocità che raggiungeranno i 15,8 km/h. L’umidità scenderà al 24%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9,9°C, mantenendo un cielo sereno e senza nuvole. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, con intensità che varierà tra 10 e 13 km/h. L’umidità rimarrà bassa, favorendo una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 3,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Nord-Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici. Le condizioni meteo favorevoli permetteranno di godere di una serata tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brugherio nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno stabili e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto con l’avvicinarsi di nuove perturbazioni nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +3.1° perc. +0.3° Assenti 10.8 O max 20.7 Ponente 76 % 994 hPa 4 nubi sparse +2.6° perc. -1.2° Assenti 15.2 O max 35.2 Ponente 70 % 997 hPa 7 cielo sereno +3.8° perc. +0.4° Assenti 14.3 NO max 42.2 Maestrale 55 % 1001 hPa 10 cielo sereno +8.2° perc. +5.3° Assenti 17.9 N max 38.4 Tramontana 32 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.9° perc. +8° Assenti 13.3 NNO max 24.7 Maestrale 22 % 1006 hPa 16 cielo sereno +7.3° perc. +5.2° Assenti 10.8 NO max 24 Maestrale 30 % 1010 hPa 19 cielo sereno +5.1° perc. +2.4° Assenti 11.5 NO max 25.5 Maestrale 38 % 1014 hPa 22 cielo sereno +3.8° perc. +1.2° Assenti 10.2 NO max 23.3 Maestrale 36 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:44

