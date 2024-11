Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brugherio di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e la pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che passerà da nubi sparse a cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3-4 km/h, proveniente principalmente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75-80%, mentre la pressione atmosferica resterà stabile a 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 17-18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, con prevalenza di nubi sparse e momenti di cielo sereno. I venti saranno leggeri, con velocità che varierà tra 2 e 5 km/h, e l’umidità inizierà a scendere.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con cielo sereno e temperature che toccheranno i 18°C. La brezza leggera, proveniente da Sud, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi attorno al 64-68%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, garantendo un cielo prevalentemente sereno. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderà a 1-3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brugherio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media per il periodo autunnale. Si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature a partire da Lunedì, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, godendo di un clima mite e sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 3.7 ENE max 4.1 Grecale 76 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 4.4 ENE max 5.6 Grecale 79 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 2.2 E max 3.5 Levante 80 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 4.2 SE max 4.6 Scirocco 70 % 1027 hPa 13 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 4.4 S max 3.1 Ostro 64 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 5.3 SE max 8 Scirocco 75 % 1025 hPa 19 poche nuvole +14.6° perc. +14.3° Assenti 1.2 E max 1.6 Levante 83 % 1026 hPa 22 cielo sereno +13.8° perc. +13.5° Assenti 1.9 ENE max 2.4 Grecale 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.