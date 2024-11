Previsioni Meteo Buccinasco: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Buccinasco si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra +7°C e +10,3°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,1 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno all’83%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai +7,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 4,7 km/h, proveniente da est-nord-est. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +9,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che toccheranno il 100%. La velocità del vento sarà leggermente aumentata, ma sempre contenuta, con punte di 4,1 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +10,3°C alle 14:00. La copertura nuvolosa diminuirà, portandosi al 55%. La velocità del vento rimarrà debole, con valori intorno ai 4,8 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 70%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno a +7,4°C entro la mezzanotte. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, ma sempre sotto i 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84%, e la pressione atmosferica continuerà a diminuire, raggiungendo i 1003 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Buccinasco indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature miti e una leggera ventilazione. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, mentre è consigliabile tenere a mente l’abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 4.6 E max 4.6 Levante 86 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 3 E max 3.1 Levante 85 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 1 % 0.5 ENE max 0.7 Grecale 85 % 1013 hPa 10 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.9 SSO max 2.7 Libeccio 76 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10° perc. +9° Assenti 4.7 SSO max 4.6 Libeccio 72 % 1009 hPa 16 nubi sparse +8.9° perc. +8.5° Assenti 4.8 SSO max 6.1 Libeccio 79 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 4 SO max 4.3 Libeccio 83 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.9 OSO max 3.9 Libeccio 83 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:47

