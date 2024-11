Previsioni Meteo Buccinasco: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Buccinasco si presenterà con un clima prevalentemente sereno durante gran parte della giornata, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,7°C a un massimo di 17,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra l’68% e l’89%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1025hPa.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente, partendo da 13,2°C a mezzanotte fino a 12,5°C alle 3:00. La velocità del vento sarà molto contenuta, con raffiche che non supereranno i 2,3km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 89%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con nubi che diventeranno sempre più dense. Le temperature saliranno fino a 16°C intorno alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 90%. Anche in questa fase, il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 2,3km/h e 3,7km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con il ritorno di ampie schiarite e cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 17,1°C sia alle 13:00 che alle 14:00, con un’umidità che si manterrà attorno al 68%. La brezza leggera accompagnerà le ore più calde, rendendo il clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con nubi sparse che porteranno a un aumento della copertura nuvolosa fino al 54%. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi attorno ai 12,7°C alle 23:00. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 6,8km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Buccinasco indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge e temperature in calo. Sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +12.6° Assenti 2 ESE max 2.1 Scirocco 88 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.3° perc. +12° Assenti 0.5 S max 0.9 Ostro 90 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.4° perc. +12° Assenti 3.2 OSO max 3.7 Libeccio 89 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 3.7 SO max 2.9 Libeccio 77 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 3.6 SE max 3.3 Scirocco 68 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 4.6 SE max 6.6 Scirocco 77 % 1024 hPa 19 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.9 ESE max 6.8 Scirocco 85 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 4.7 E max 6.3 Levante 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.