Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Buccinasco di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio relativamente sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto e piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +3,1°C e i +8°C. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà notevolmente la percezione termica, rendendo l’atmosfera più fredda rispetto ai valori effettivi.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si attesterà intorno ai +5,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La mattina inizierà con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i +7,6°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la situazione cambierà rapidamente nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto e si verificheranno piogge di intensità variabile. Le temperature scenderanno fino a +6,6°C alle 16:00, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 22%. Le precipitazioni si intensificheranno, portando a piogge moderate che continueranno fino alla sera. Durante questo periodo, la temperatura percepita scenderà ulteriormente, raggiungendo i +3,1°C alle 21:00.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,87mm. La temperatura continuerà a scendere, e l’umidità si manterrà alta, superando il 90%. Le condizioni di pioggia si protrarranno fino a tarda notte, con un cielo completamente coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Venerdì e Sabato potrebbero portare schiarite e un clima più mite, rendendo il fine settimana più gradevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni più favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.3° perc. +3.3° prob. 7 % 8.9 NE max 19 Grecale 66 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.3° perc. +3.2° Assenti 8.9 ENE max 15.7 Grecale 74 % 1008 hPa 7 poche nuvole +4.6° perc. +4.6° Assenti 1.4 NE max 3.9 Grecale 73 % 1010 hPa 10 poche nuvole +7° perc. +7° Assenti 0.4 SE max 2.3 Scirocco 61 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.9° perc. +7° prob. 4 % 6.1 ESE max 7.7 Scirocco 60 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6.6° perc. +5° 0.32 mm 8.1 E max 13.7 Levante 72 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +4° perc. +2.1° 1.87 mm 7.6 ENE max 15.2 Grecale 94 % 999 hPa 22 pioggia leggera +3° perc. +1° 0.46 mm 7.6 NNE max 13.7 Grecale 96 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:46

