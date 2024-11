Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Buccinasco di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 14,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da est, e non sono previste precipitazioni significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +9,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 77%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento di circa 4,5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a +13,6°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 56% intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 6,1 km/h, garantirà un clima gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14,6°C alle ore 13:00, mantenendosi sopra i 14°C fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera variazione della copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità si stabilizzerà attorno al 51%, mentre la velocità del vento si manterrà sui 6,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a una maggiore presenza di nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a +9,9°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, e il vento continuerà a soffiare da est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di cielo sereno e parzialmente nuvoloso. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.3° perc. +9.4° Assenti 6 ENE max 6.2 Grecale 76 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.7° perc. +9.4° Assenti 4.9 ENE max 5 Grecale 78 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.3° perc. +8.8° Assenti 5.8 E max 7.5 Levante 77 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.6° perc. +11.5° Assenti 6.1 E max 8.4 Levante 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.6° perc. +13.4° Assenti 6.7 E max 8.4 Levante 51 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12.3° perc. +11.2° Assenti 7.4 ESE max 12.6 Scirocco 62 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.7° perc. +9.6° Assenti 6.5 E max 12.5 Levante 67 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10° perc. +9.4° Assenti 6.5 E max 12.1 Levante 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:54

