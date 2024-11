Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Buccinasco di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 7°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 10°C. Le condizioni di umidità saranno elevate, oscillando tra l’80% e il 90%, e il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da est.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto, con una temperatura di circa 7,7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno all’87%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 4,9 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 7°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e la temperatura salirà fino a raggiungere i 10°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque alta, attorno al 70%. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. L’umidità rimarrà attorno al 68%, e il vento si presenterà leggero, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la giornata si concluderà con un clima fresco e umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno agli 8°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori superiori all’80%. Il vento continuerà a essere debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Martedì e Mercoledì si prevede un lieve miglioramento, con possibili schiarite e un aumento delle temperature, ma l’umidità rimarrà elevata. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono un cambiamento significativo nel breve periodo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 4.6 E max 5.5 Levante 87 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.4 ESE max 2.4 Scirocco 87 % 1013 hPa 7 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.8 ESE max 3.1 Scirocco 89 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.4 ESE max 4.6 Scirocco 75 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.7° perc. +9.6° Assenti 4.8 E max 5.9 Levante 68 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.6 ESE max 4.7 Scirocco 76 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.6 E max 2.8 Levante 82 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.9 ESE max 2 Scirocco 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.