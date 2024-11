Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Buccinasco di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra i 7,4°C e i 10°C. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata complessivamente tranquilla.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cieli coperti, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8°C. L’umidità sarà elevata, attorno al 94%, e i venti saranno deboli, provenienti principalmente da ovest-nordovest. Non si registreranno precipitazioni, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con cieli ancora coperti e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 9°C intorno alle 10:00. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 90%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente. Non si prevedono piogge, e la pressione atmosferica rimarrà costante.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo nel meteo. Le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un parziale miglioramento delle condizioni. Le temperature raggiungeranno il picco di 10°C alle 14:00, con un’umidità che scenderà ulteriormente. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da sud-ovest, mantenendo una bassa intensità.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 7,4°C. L’umidità si stabilizzerà attorno all’89%, e i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni previsti per Giovedì e Venerdì. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, poiché il fine settimana potrebbe portare un ritorno di nuvole e un abbassamento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 0.5 NO max 1 Maestrale 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 0.5 OSO max 1 Libeccio 93 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° prob. 2 % 1.1 NO max 1.2 Maestrale 92 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 2 % 2.5 O max 3.1 Ponente 90 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.9 OSO max 3.2 Libeccio 84 % 1024 hPa 16 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 3 SO max 3.1 Libeccio 88 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 3.6 O max 3.8 Ponente 90 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.6° perc. +7.6° Assenti 4.1 O max 4.1 Ponente 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.