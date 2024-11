Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Buccinasco si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 12°C, con cielo coperto e una leggera pioggia prevista nelle prime ore del mattino. La mattina continuerà a presentarsi nuvolosa, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 13,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una leggera diminuzione della probabilità di precipitazioni. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11°C, con un cielo ancora coperto e umidità che si manterrà sopra il 70%.

In sintesi, le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Buccinasco indicano una giornata grigia e umida, con temperature miti e una leggera pioggia nelle prime ore del giorno. La situazione meteo non cambierà drasticamente nel corso della giornata, mantenendo un clima stabile e fresco.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede che le previsioni del tempo continuino a mostrare un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una costante presenza di nuvole. È consigliabile prepararsi a un inizio di settimana che potrebbe continuare a riservare condizioni meteo simili, con possibili schiarite solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12° perc. +11.3° prob. 7 % 3.9 OSO max 5.5 Libeccio 75 % 1028 hPa 4 pioggia leggera +11.8° perc. +11.1° 0.1 mm 5.9 OSO max 9.6 Libeccio 76 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.9° perc. +11.2° prob. 17 % 7.3 ONO max 13.8 Maestrale 75 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.3° perc. +12.3° prob. 13 % 4.8 O max 8.5 Ponente 64 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.8° perc. +13° Assenti 7.3 OSO max 9.3 Libeccio 65 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13° perc. +12.2° Assenti 6.9 OSO max 10.5 Libeccio 71 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12° perc. +11.2° Assenti 5.6 OSO max 7.3 Libeccio 74 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.4° Assenti 3.8 OSO max 3.8 Libeccio 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:57

