Previsioni Meteo Busto Arsizio: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima fresco ma piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +8,4°C e un’umidità del 69%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,9 km/h da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, si passerà a nubi sparse alle 01:00, con una leggera diminuzione della temperatura a +7,9°C. Le condizioni continueranno a migliorare, con un cielo che si presenterà sereno già dalle prime ore del giorno.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a raggiungere i 11,1°C intorno a 12:00. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 51%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10-11°C. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità si manterrà bassa, favorendo un clima secco e piacevole. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, non superando i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio indicano una giornata di Giovedì 14 Novembre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima fresco ma stabile, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.9° perc. +7.1° Assenti 5.8 ENE max 13.3 Grecale 71 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.5 NE max 8.6 Grecale 74 % 1023 hPa 7 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 4.7 NNO max 6.6 Maestrale 71 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.7° perc. +9.5° Assenti 4.9 ONO max 7.5 Maestrale 56 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.3° perc. +9.9° Assenti 6.3 OSO max 7.3 Libeccio 51 % 1022 hPa 16 cielo sereno +9.8° perc. +9.5° Assenti 5 OSO max 8.6 Libeccio 60 % 1021 hPa 19 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.2 ONO max 7.4 Maestrale 69 % 1022 hPa 22 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 3.1 NNO max 5.2 Maestrale 66 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:52

