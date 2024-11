Previsioni Meteo Busto Arsizio: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a 11,4°C. La mattina non porterà cambiamenti significativi, con temperature che varieranno tra 10,6°C e 14,6°C e una copertura nuvolosa che resterà al 100%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 15,7°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà comunque elevata, oscillando tra l’81% e l’89%. La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 12°C.

Durante tutta la giornata, la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,5 km/h e 3,3 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza nonostante le temperature relativamente miti.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Busto Arsizio suggeriscono una continuazione di queste condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno stabili. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo coperto potrebbe persistere, rendendo il clima piuttosto umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° Assenti 2.7 NE max 3.2 Grecale 81 % 1027 hPa 4 cielo coperto +10.8° perc. +10° Assenti 2.1 NNE max 2.5 Grecale 81 % 1027 hPa 7 cielo coperto +10.9° perc. +10.1° Assenti 1.9 N max 2.6 Tramontana 78 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.8° perc. +13° Assenti 1.8 S max 1.4 Ostro 66 % 1029 hPa 13 nubi sparse +15.7° perc. +14.9° Assenti 3.3 SSE max 3.2 Scirocco 59 % 1028 hPa 16 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° Assenti 2.5 S max 3.6 Ostro 66 % 1028 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 1.5 NE max 3 Grecale 73 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11.7° perc. +10.9° Assenti 2.2 NNE max 2.9 Grecale 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:01

