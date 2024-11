Previsioni Meteo Busto Arsizio: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a dominare il cielo, mantenendo una copertura quasi totale. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature in lieve diminuzione.

Nella notte, a partire da mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 10,7°C e un’umidità del 74%. Il vento sarà debole, proveniente da Nord-Nord Est, con velocità di circa 2,5 km/h. Con il passare delle ore, le nubi si faranno più fitte, raggiungendo una copertura del 95% intorno alle 04:00, con una temperatura che scenderà a 9,9°C.

La mattina si presenterà con un cielo coperto fino alle 06:00, quando la temperatura sarà di 9,4°C. A partire dalle 07:00, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 11°C entro le 08:00. Durante le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 14,9°C intorno alle 13:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con il cielo che diventerà completamente coperto nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,8 km/h e 3,9 km/h, e proveniente principalmente da Sud e Sud-Ovest. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 52% e il 64%.

La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno a circa 11,5°C alle 19:00 e continueranno a diminuire fino a 10,2°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 30%, con venti leggeri provenienti da Nord-Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che il clima rimanga stabile, con possibili schiarite nei giorni successivi, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare la scena per un po’.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.4° perc. +9.5° Assenti 2.6 N max 3.2 Tramontana 75 % 1030 hPa 4 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.2 N max 2.9 Tramontana 75 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.4 N max 3.3 Tramontana 74 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +12.6° Assenti 1.3 SSE max 1.4 Scirocco 58 % 1031 hPa 13 cielo coperto +14.9° perc. +13.8° Assenti 3.9 S max 3 Ostro 52 % 1029 hPa 16 cielo coperto +13.3° perc. +12.2° Assenti 2.9 SO max 3.8 Libeccio 61 % 1029 hPa 19 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° Assenti 1.5 NO max 3.2 Maestrale 70 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.5° perc. +9.5° Assenti 2.7 NNO max 3.8 Maestrale 73 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:59

