Previsioni Meteo Busto Arsizio: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Busto Arsizio si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 6°C durante la notte, per poi salire leggermente nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni significative, ad eccezione di un possibile accenno di pioggia leggera in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che varieranno tra 6°C e 6,2°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 3,2 km/h e 4,3 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1030 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà lentamente fino a raggiungere i 7,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a essere debole, con valori che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. Il cielo continuerà a essere coperto, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 12%. La velocità del vento sarà sempre debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera prevista intorno alle 23:00. Le temperature si manterranno attorno ai 6,8°C, con un’umidità che raggiungerà il 84%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio indicano una giornata grigia e umida, con temperature fresche e un cielo coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Lunedì, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia leggera e a un clima piuttosto fresco.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6° perc. +6° Assenti 4.2 ONO max 6.6 Maestrale 71 % 1032 hPa 4 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° prob. 4 % 3.2 O max 5.5 Ponente 70 % 1030 hPa 7 cielo coperto +6.1° perc. +6.1° prob. 6 % 4.4 O max 6.4 Ponente 72 % 1029 hPa 10 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 6 % 3.7 O max 5.8 Ponente 71 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° prob. 12 % 2.3 OSO max 3.2 Libeccio 71 % 1026 hPa 16 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° prob. 12 % 3.3 SSO max 4 Libeccio 75 % 1025 hPa 19 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 16 % 1.7 ONO max 2.8 Maestrale 78 % 1025 hPa 22 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 20 % 2.7 OSO max 3.1 Libeccio 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:44

