Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Cagliari di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un mix di nubi sparse e occasionali piogge. Durante la notte, si registrerà un cielo coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo con nubi sparse. Tuttavia, nel corso della giornata, le previsioni del tempo prevedono un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera nel tardo mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 21,6°C nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto con una temperatura di 16,2°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 97%, con un’umidità che si attesterà intorno all’84%. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, passando a nubi sparse con temperature che scenderanno leggermente, fino a raggiungere i 15,3°C all’alba.

Nella mattina, il clima si presenterà più mite, con temperature che saliranno fino a 21,5°C entro le ore centrali della giornata. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 4%. I venti saranno moderati, provenienti da Est, con velocità che varieranno tra i 6,8 km/h e i 14 km/h. Tuttavia, nel tardo mattino, si prevede un incremento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere, con accumuli di circa 0,13 mm.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà significativa, con una percentuale che oscillerà tra il 75% e l’83%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che raggiungeranno i 21,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,6°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa del 95%. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo l’85%, mentre i venti continueranno a soffiare da Est, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata variabile, con temperature miti e possibilità di piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una continua alternanza tra nubi e schiarite. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, anche se con un ombrello a portata di mano.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 6.8 NE max 8.1 Grecale 85 % 1025 hPa 5 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° prob. 1 % 6.8 NE max 8.4 Grecale 87 % 1025 hPa 8 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 7.8 NE max 11.2 Grecale 77 % 1026 hPa 11 nubi sparse +21° perc. +20.9° prob. 4 % 12.5 E max 17.5 Levante 65 % 1025 hPa 14 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 16 ESE max 19.4 Scirocco 65 % 1024 hPa 17 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° prob. 4 % 13.4 E max 19.9 Levante 81 % 1024 hPa 20 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 12 E max 17 Levante 84 % 1024 hPa 23 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° prob. 1 % 9.5 ENE max 12.3 Grecale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:13

