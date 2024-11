Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Cagliari si preannuncia una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. Con l’avanzare della mattina, le nuvole aumenteranno, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 20,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 41% e il 77%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno da 12,7°C a 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 55%, e il vento soffierà da Nord Ovest a velocità di circa 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata asciutta, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 40%, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Sud e Sud Ovest. Anche in questo frangente, non si attenderanno piogge, rendendo il pomeriggio favorevole per passeggiate e altre attività.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,6°C. Il cielo rimarrà nuovamente nubi sparse, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 56%. La velocità del vento si manterrà costante, e l’umidità si attesterà attorno al 63%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima mite favorirà attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° Assenti 4.2 NNO max 4.8 Maestrale 75 % 1022 hPa 5 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 5.5 NNO max 5.9 Maestrale 72 % 1022 hPa 8 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° Assenti 4 NO max 4.7 Maestrale 58 % 1023 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +18.9° Assenti 2.8 O max 6.4 Ponente 43 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.5° perc. +19.7° Assenti 3.7 SSO max 7.7 Libeccio 44 % 1021 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° Assenti 4.4 O max 4.5 Ponente 62 % 1021 hPa 20 nubi sparse +15.3° perc. +14.5° Assenti 6.6 NO max 7.4 Maestrale 62 % 1022 hPa 23 nubi sparse +14.6° perc. +13.8° Assenti 5.8 NO max 6.4 Maestrale 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 17:01

