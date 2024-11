Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino si assisterà a un incremento delle precipitazioni. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenziano un’intensificazione della pioggia, che si attenuerà solo nella sera. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 20°C, mentre l’umidità risulterà piuttosto elevata.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, Cagliari presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 32%, ma non si prevederanno eventi significativi.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. A partire dalle 06:00, si assisterà a piogge leggere, con una temperatura che si manterrà sui 15,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 63% alle 07:00, e le piogge continueranno fino a metà giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,9°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che toccheranno il 99% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un’intensificazione delle piogge, con picchi di 1,03 mm di pioggia attesi alle 13:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 73%. Le precipitazioni continueranno a essere presenti fino alle 16:00, quando si prevede una leggera attenuazione.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Alle 18:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una temperatura di circa 18,2°C. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia, con una probabilità che si attesterà intorno al 77%. La temperatura scenderà leggermente, mantenendosi sui 17,8°C fino a tarda serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile, con temperature che si avvicineranno ai 22°C. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.5° perc. +16.5° prob. 39 % 8.4 NE max 10.8 Grecale 88 % 1023 hPa 5 pioggia moderata +15.6° perc. +15.6° 1.15 mm 8 NNE max 10.2 Grecale 90 % 1023 hPa 8 pioggia leggera +18.1° perc. +18.1° 0.68 mm 1.4 ENE max 6.8 Grecale 79 % 1024 hPa 11 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.87 mm 10.8 SE max 16.8 Scirocco 69 % 1023 hPa 14 pioggia leggera +20.3° perc. +20.2° 0.42 mm 9.1 SE max 14.1 Scirocco 73 % 1022 hPa 17 pioggia leggera +18.5° perc. +18.3° 0.14 mm 2.9 ESE max 6.3 Scirocco 75 % 1023 hPa 20 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 38 % 5.2 ENE max 6 Grecale 76 % 1024 hPa 23 poche nuvole +17° perc. +16.7° prob. 26 % 5.3 N max 6.5 Tramontana 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:12

