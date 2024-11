Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Cagliari si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione delle temperature nel corso della giornata, ma senza particolari variazioni climatiche. La presenza di nuvole sarà minima, con una copertura nuvolosa che non supererà il 14% nelle ore serali. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C, con una leggera diminuzione fino a 16,1°C nelle prime ore del mattino. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 6%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra i 4,1 km/h e i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C entro le 8:00 e i 21°C intorno alle 10:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’1%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che potranno arrivare fino a 11 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 59%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21,6°C alle 12:00, per poi scendere leggermente a 20,3°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. I venti si manterranno leggeri, con intensità che varieranno tra i 10,5 km/h e i 12,1 km/h. L’umidità si attesterà tra il 61% e il 73%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 5% e il 14%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,1 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, e i venti continueranno a essere leggeri. Questo trend di bel tempo potrebbe proseguire anche nei giorni successivi, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.4° perc. +16.1° Assenti 3.7 E max 5 Levante 78 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° Assenti 4.1 ENE max 5.5 Grecale 79 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 5.1 ESE max 7.8 Scirocco 67 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° Assenti 11 SSE max 10.5 Scirocco 59 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.9° perc. +20.7° Assenti 12.1 SSE max 11.8 Scirocco 63 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 9.5 SE max 11.7 Scirocco 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.5° perc. +17.4° Assenti 6.3 ESE max 8.5 Scirocco 80 % 1024 hPa 23 poche nuvole +16.9° perc. +16.8° Assenti 5.1 ESE max 7.1 Scirocco 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:15

