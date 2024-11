Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,2°C e i 22,4°C, mentre la ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’85%, rendendo l’aria leggermente umida, ma comunque confortevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno attorno ai 18,8°C. La ventilazione sarà leggera, proveniente da est, con velocità di circa 12,9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’89%, ma senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno con l’arrivo di nubi sparse, mentre le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le ore centrali della giornata. La brezza vivace, proveniente da sud-est, porterà una sensazione di freschezza, con raffiche che potranno toccare i 25,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, stabilizzandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a rimanere favorevole, con cielo sereno e temperature che si manterranno sui 21,6°C. La ventilazione si farà più leggera, ma comunque presente, contribuendo a mantenere l’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 69%, senza alcuna previsione di pioggia.

La sera porterà un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle temperature, che si aggireranno intorno ai 18,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, permettendo di godere di un clima piacevole e di un’ottima visibilità. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.8° perc. +19° Assenti 12.3 ESE max 15.9 Scirocco 88 % 1022 hPa 5 poche nuvole +18.3° perc. +18.5° Assenti 12.5 E max 16.2 Levante 87 % 1021 hPa 8 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° Assenti 15.9 ESE max 24.6 Scirocco 78 % 1022 hPa 11 poche nuvole +22.4° perc. +22.4° Assenti 20.3 SE max 24.3 Scirocco 66 % 1022 hPa 14 cielo sereno +22.1° perc. +22.1° Assenti 18.2 SE max 21.6 Scirocco 67 % 1020 hPa 17 cielo sereno +19.5° perc. +19.7° Assenti 12.9 SE max 20.7 Scirocco 83 % 1021 hPa 20 poche nuvole +18.6° perc. +18.8° Assenti 9.6 ESE max 14.2 Scirocco 87 % 1022 hPa 23 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° Assenti 8 E max 10.4 Levante 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.