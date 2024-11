Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e variabilità nuvolosa. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 42 km/h. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo si presenteranno simili, con temperature che scenderanno leggermente e una copertura nuvolosa che aumenterà. Nel pomeriggio, si prevede un cielo prevalentemente coperto, mentre la sera offrirà un miglioramento, con un cielo sereno.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 16,7°C, con una leggera diminuzione a 16,5°C alle 01:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, oscillando tra il 22% e il 34%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 23,9 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 42 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 40%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 65% entro le 11:00. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che varieranno tra i 24 km/h e i 29 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 36%.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 15,5°C alle 15:00. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99% alle 13:00. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che potranno arrivare fino a 32,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 6%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 12,4°C alle 19:00. Il cielo si schiarirà, presentando condizioni di cielo sereno. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con valori che si attesteranno intorno ai 16,9 km/h. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1020 hPa entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile e soleggiato, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

2 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 21 % 26.5 O max 47.6 Ponente 79 % 1007 hPa 5 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° prob. 21 % 29.9 O max 49.4 Ponente 79 % 1006 hPa 8 poche nuvole +17.4° perc. +17.2° prob. 57 % 27.3 ONO max 44.3 Maestrale 76 % 1008 hPa 11 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° prob. 33 % 29.3 NNO max 39.3 Maestrale 69 % 1011 hPa 14 cielo coperto +15.4° perc. +14.5° prob. 2 % 32.7 NO max 44.9 Maestrale 57 % 1012 hPa 17 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 20.2 NO max 37 Maestrale 60 % 1015 hPa 20 cielo sereno +12.2° perc. +11.1° Assenti 16.5 ONO max 32.9 Maestrale 62 % 1018 hPa 23 cielo sereno +11.3° perc. +10° Assenti 12.6 NO max 27 Maestrale 59 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 17:03

