Previsioni Meteo Caivano: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Caivano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà circa 14,8°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa. Le condizioni di calma del vento favoriranno un abbassamento della temperatura percepita, che si aggirerà intorno ai 8,6°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1032 hPa, segnalando un’assenza di perturbazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a presentare nubi sparse, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i 12,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo sempre più grigio. L’umidità si manterrà attorno al 40%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da nord-est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,5°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità che salirà fino al 54%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

La sera porterà un cielo ancora più coperto, con temperature che si manterranno sui 14°C. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo valori intorno al 57%. Le condizioni di calma del vento persisteranno, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano indicano una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di piogge leggere e un ulteriore abbassamento delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Caivano

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.1° perc. +8.4° Assenti 4.2 NNE max 4.1 Grecale 47 % 1032 hPa 4 cielo sereno +9.7° perc. +9.2° Assenti 5.5 NE max 5.3 Grecale 47 % 1031 hPa 7 nubi sparse +10.3° perc. +8.6° Assenti 4.5 NE max 5 Grecale 44 % 1030 hPa 10 nubi sparse +14° perc. +12.5° Assenti 1.5 ONO max 2.1 Maestrale 40 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.8° perc. +13.5° Assenti 3.9 OSO max 5.9 Libeccio 47 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14.3° perc. +13.2° Assenti 1.5 N max 2.5 Tramontana 54 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.1° perc. +13° Assenti 1.5 NNE max 3.1 Grecale 55 % 1026 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +13.2° Assenti 0.2 O max 3.5 Ponente 59 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

