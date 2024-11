Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone indicano un giovedì 14 novembre caratterizzato da condizioni climatiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo sereno che accompagnerà gli abitanti fino a sera. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da ovest-sudovest, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,8°C, con una copertura nuvolosa che inizierà a diminuire, passando da nubi sparse a un cielo più sereno. La velocità del vento sarà di circa 5,8 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16,9 km/h, mantenendo comunque una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà progressivamente, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi attorno ai 16,1°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa praticamente assente. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,6°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 4,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone indicano un giovedì 14 novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli abitanti potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° prob. 4 % 6.9 OSO max 8 Libeccio 90 % 1018 hPa 5 cielo coperto +11.1° perc. +10.6° Assenti 7.6 OSO max 8.9 Libeccio 91 % 1019 hPa 8 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 10.1 OSO max 17.7 Libeccio 76 % 1019 hPa 11 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 15.9 O max 20.8 Ponente 59 % 1017 hPa 14 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 15.7 OSO max 19.7 Libeccio 59 % 1016 hPa 17 cielo sereno +12.7° perc. +12.4° Assenti 7.9 SSO max 8.7 Libeccio 91 % 1017 hPa 20 cielo sereno +12° perc. +11.7° prob. 4 % 6.1 SO max 6.6 Libeccio 92 % 1017 hPa 23 cielo sereno +11.6° perc. +11.2° Assenti 4.8 OSO max 5.1 Libeccio 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:50

