Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Caltagirone indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 15,5°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una buona stabilità atmosferica contribuiranno a rendere il clima gradevole, nonostante l’umidità che si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 7,3°C. La calma del vento, con velocità che non supererà i 2,2 km/h, garantirà una sensazione di tranquillità. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 14,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale di nuvole che non supererà il 3%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest-Sud Ovest, con intensità che varierà tra i 1,7 km/h e i 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi più dense. Il cielo passerà da poche nuvole a una copertura quasi totale, con percentuali che raggiungeranno il 92%. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 15,5°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 14,4°C. I venti si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 10,2 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature scenderanno fino a 9°C, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Caltagirone mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza di sole e nuvole. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nube in più, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 2 OSO max 3.6 Libeccio 84 % 1031 hPa 5 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.4 O max 3.6 Ponente 86 % 1031 hPa 8 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 4.3 OSO max 5.4 Libeccio 70 % 1030 hPa 11 cielo sereno +14.7° perc. +13.7° Assenti 8.7 OSO max 9 Libeccio 54 % 1028 hPa 14 cielo coperto +15.1° perc. +14.1° Assenti 10.2 OSO max 9.8 Libeccio 55 % 1026 hPa 17 nubi sparse +9.4° perc. +9.1° Assenti 4.9 SO max 5 Libeccio 86 % 1027 hPa 20 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 0.9 N max 3 Tramontana 87 % 1027 hPa 23 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 1.4 N max 2.9 Tramontana 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:45

