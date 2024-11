Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone di Sabato 2 Novembre evidenziano un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori moderati durante l’intera giornata. La presenza di nubi sparse caratterizzerà il cielo, senza però alcuna previsione di precipitazioni significative. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 21°C nel corso della mattina, per poi scendere gradualmente nel pomeriggio e in serata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo il clima complessivamente gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 13°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa. La leggera brezza proveniente da nord contribuirà a mantenere un clima fresco.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 33%. La ventilazione sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h, rendendo la mattinata particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno attorno ai 16°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 70% verso le 17:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 13°C. Le nubi sparse rimarranno presenti, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%. La ventilazione sarà molto leggera, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una prevalenza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo particolarmente adatto per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, godendo di un clima fresco e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.6° perc. +12.3° Assenti 2 NNO max 3.1 Maestrale 88 % 1023 hPa 5 poche nuvole +12.1° perc. +11.7° Assenti 2.7 NNE max 3.7 Grecale 89 % 1022 hPa 8 nubi sparse +16.5° perc. +16° Assenti 2.4 NNE max 2.5 Grecale 66 % 1023 hPa 11 nubi sparse +20.5° perc. +19.6° Assenti 1.7 NO max 3.5 Maestrale 36 % 1021 hPa 14 nubi sparse +20.8° perc. +19.9° Assenti 8.1 OSO max 8.4 Libeccio 36 % 1020 hPa 17 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 6.3 SSO max 6.2 Libeccio 82 % 1021 hPa 20 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 1.9 E max 2.7 Levante 86 % 1023 hPa 23 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 4.3 NE max 4.6 Grecale 82 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:00

