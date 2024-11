Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Caltagirone il 15 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 8,7°C durante la notte e un massimo di 16,8°C nel corso della mattina. La presenza di venti leggeri, con raffiche che potranno raggiungere i 35,4 km/h, contribuirà a mantenere un clima fresco, soprattutto nelle ore serali. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo rimarrà sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da ovest, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno all’88%.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 16,8°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 21,5 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 47%.

Nel pomeriggio, le temperature subiranno una leggera flessione, attestandosi intorno ai 13,6°C alle ore 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento continueranno a essere presenti, con raffiche che potranno raggiungere i 28,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, mantenendo un clima fresco e asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8,7°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna nuvola all’orizzonte. I venti si attenueranno leggermente, ma continueranno a mantenere una certa freschezza, con velocità che si aggireranno intorno ai 9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, tenendo presente che le temperature notturne potrebbero risultare fresche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11° perc. +10.5° Assenti 7.5 OSO max 7.6 Libeccio 88 % 1016 hPa 5 cielo sereno +10.3° perc. +9.7° Assenti 6 O max 6.7 Ponente 89 % 1016 hPa 8 cielo sereno +14.2° perc. +13.4° prob. 28 % 8.7 ONO max 20 Maestrale 68 % 1017 hPa 11 cielo sereno +16.6° perc. +15.7° prob. 28 % 18.6 NO max 24.3 Maestrale 53 % 1016 hPa 14 cielo sereno +15.7° perc. +14.5° Assenti 17.4 NNO max 19.5 Maestrale 45 % 1016 hPa 17 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 17.5 NNO max 35.1 Maestrale 66 % 1018 hPa 20 cielo sereno +9.4° perc. +8° Assenti 9.5 NNO max 16.7 Maestrale 74 % 1020 hPa 23 cielo sereno +8.7° perc. +7.4° Assenti 8.5 NNO max 10 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.