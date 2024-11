Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,3°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori di umidità che raggiungeranno il 81%.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere nuvoloso, con una leggera pioggia prevista a partire dalle ore 11:00. Le temperature si manterranno attorno ai 15,8°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 66%, e la copertura nuvolosa sarà quasi totale.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, con valori di precipitazione che si aggireranno intorno ai 0,26 mm fino a 0,48 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 14°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 80%. Il vento sarà debole, con direzione prevalentemente da sud-est.

La sera porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge moderate che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, con un’umidità che si manterrà sopra il 90%. La copertura nuvolosa sarà totale, e le condizioni di pioggia continueranno a influenzare il clima locale.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone nei prossimi giorni evidenziano una persistenza di condizioni di instabilità, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché l’umidità elevata e le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le nuvole potrebbero tornare a far visita alla città nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Caltagirone

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° prob. 20 % 6.5 NE max 7.9 Grecale 81 % 1018 hPa 5 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° prob. 24 % 6.3 ENE max 8.2 Grecale 81 % 1018 hPa 8 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° prob. 33 % 7.4 ENE max 10.5 Grecale 72 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +15.8° perc. +15.2° 0.26 mm 7.1 E max 9.6 Levante 66 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +14.6° perc. +14° 0.13 mm 8 SE max 13.6 Scirocco 76 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +13.2° perc. +12.8° 0.93 mm 3.8 SE max 10.6 Scirocco 86 % 1018 hPa 20 pioggia moderata +12.2° perc. +11.9° 2.35 mm 5.6 NE max 7.7 Grecale 94 % 1019 hPa 23 cielo coperto +12° perc. +11.7° prob. 80 % 7.1 ENE max 10.2 Grecale 93 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:52

