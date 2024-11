Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Caltagirone di Lunedì 18 Novembre si presenteranno nel complesso favorevoli, con temperature che varieranno nel corso della giornata e una predominanza di cieli sereni. La previsione del tempo indica un inizio di giornata caratterizzato da temperature fresche, che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere valori più miti nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà limitata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 10,1°C, con una leggera copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente. A partire dalle prime ore del giorno, il meteo di Caltagirone prevede cieli sereni, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 06:00, si registreranno 10,1°C, e la situazione rimarrà stabile fino a circa le 12:00, quando si raggiungeranno i 19°C. Durante la mattina, il vento sarà debole, proveniente da Ovest, con velocità che varierà tra i 4,6 km/h e i 12,2 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,2°C, mantenendo cieli sereni e una bassa percentuale di umidità. La brezza si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h. La situazione rimarrà favorevole anche nel tardo pomeriggio, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 13,6°C alle 17:00.

Con l’arrivo della sera, il meteo continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,5°C alle 19:00 e scenderanno ulteriormente fino a 11,6°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà minima, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni atmosferiche, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.2° perc. +9.2° Assenti 8.6 OSO max 11.2 Libeccio 75 % 1016 hPa 5 poche nuvole +10.2° perc. +9.4° Assenti 7.3 OSO max 8.1 Libeccio 81 % 1015 hPa 8 cielo sereno +14.3° perc. +13.4° Assenti 5.9 OSO max 7.7 Libeccio 62 % 1015 hPa 11 cielo sereno +18.5° perc. +17.6° Assenti 12.2 O max 16.8 Ponente 47 % 1015 hPa 14 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 12.2 O max 19.2 Ponente 46 % 1014 hPa 17 cielo sereno +13.6° perc. +13° Assenti 2.7 OSO max 4.6 Libeccio 77 % 1015 hPa 20 poche nuvole +12.1° perc. +11.3° Assenti 2.8 NE max 3.7 Grecale 75 % 1017 hPa 23 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 1.9 O max 2.4 Ponente 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:48

