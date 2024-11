Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 5 Novembre a Caltagirone indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,4 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 11,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e l’umidità sarà alta, intorno all’89%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, le condizioni di meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e temperature in aumento. Si registreranno valori intorno ai 19,5°C alle ore 11:00. La ventilazione si manterrà leggera, con velocità che varieranno tra i 4,6 km/h e i 5,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 49%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle previsioni del tempo. A partire dalle ore 15:00, si noterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,3°C alle ore 16:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 4%. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 76%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno parzialmente nuvolosi. Le temperature scenderanno fino a 12,8°C a mezzanotte, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno all’87%. La ventilazione sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, si prevede un ritorno della nuvolosità a partire da Mercoledì, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di Martedì per godere di una giornata all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.7° perc. +11.3° Assenti 7.1 NE max 7.1 Grecale 88 % 1024 hPa 5 cielo sereno +11.3° perc. +10.8° Assenti 5.5 NE max 5.9 Grecale 89 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 4.8 ENE max 4.3 Grecale 69 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.5° perc. +18.8° Assenti 3.1 SSO max 4 Libeccio 49 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° prob. 4 % 7.1 SO max 5.7 Libeccio 50 % 1022 hPa 17 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° prob. 4 % 5.7 SO max 8.5 Libeccio 76 % 1024 hPa 20 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° prob. 5 % 2.2 N max 2.4 Tramontana 86 % 1024 hPa 23 nubi sparse +12.8° perc. +12.5° prob. 5 % 4.6 NE max 4.7 Grecale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.