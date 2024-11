Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, per poi tornare a schiarirsi nella sera. Le temperature varieranno da un minimo di 8,2°C a un massimo di 14,7°C, con venti moderati provenienti principalmente da nord-est.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno tranquille, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,3°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 6,2 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 14,7°C a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 26,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 13,3°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà moderata, con punte di 14,8 km/h. Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, ma le temperature rimarranno fresche, attorno ai 10°C. L’umidità si attesterà intorno al 60%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 26,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Domenica si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature in lieve aumento. Tuttavia, è importante tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente. La settimana si prospetta quindi con un mix di sole e nuvole, rendendo le temperature più gradevoli rispetto a quelle di Sabato.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.4° perc. +8.6° Assenti 6.7 ONO max 8.5 Maestrale 85 % 1018 hPa 5 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.8 N max 5.3 Tramontana 83 % 1021 hPa 8 cielo sereno +11.7° perc. +10.3° Assenti 14.9 N max 23 Tramontana 55 % 1024 hPa 11 nubi sparse +14.2° perc. +12.8° Assenti 16.9 N max 24 Tramontana 46 % 1025 hPa 14 cielo coperto +14.5° perc. +13.2° Assenti 10.4 N max 14.2 Tramontana 45 % 1026 hPa 17 nubi sparse +9.3° perc. +6.7° Assenti 18.9 E max 33 Levante 75 % 1030 hPa 20 nubi sparse +10° perc. +8.8° Assenti 16.2 E max 28.5 Levante 64 % 1032 hPa 23 cielo coperto +10° perc. +8.7° Assenti 13.9 E max 26.5 Levante 60 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:46

