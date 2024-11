Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 12,0°C. La mattina si presenterà con un cielo simile, ma con un aumento della temperatura fino a 18,3°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, portando piogge leggere e temperature che si attesteranno attorno a 16,4°C. Infine, la sera vedrà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 14,0°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse con una temperatura di 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 43%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 6,1 km/h da Est – Nord Est. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e la temperatura salirà fino a 18,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori attorno al 4%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a 16,4°C, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 83%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che raggiungeranno i 0,38 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,0°C. La velocità del vento diminuirà, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene le precipitazioni non siano attese.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Domenica. Le temperature si manterranno su valori miti, ma la presenza di nuvole e piogge potrebbe influenzare le attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.2° perc. +11.9° Assenti 6.8 ENE max 6.7 Grecale 93 % 1027 hPa 5 poche nuvole +12° perc. +11.6° Assenti 7.7 ENE max 8.7 Grecale 92 % 1027 hPa 8 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 11.6 E max 17.7 Levante 73 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° prob. 4 % 16.5 ESE max 18.2 Scirocco 61 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.4 mm 16.4 SE max 18.2 Scirocco 68 % 1026 hPa 17 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° prob. 68 % 8.1 ESE max 16.4 Scirocco 82 % 1026 hPa 20 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° prob. 23 % 5.9 E max 8.8 Levante 86 % 1027 hPa 23 cielo coperto +14° perc. +13.7° prob. 23 % 5.4 ESE max 11.9 Scirocco 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:57

