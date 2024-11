Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Caltanissetta per Mercoledì 27 Novembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una leggera copertura nuvolosa che accompagnerà la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di +9,5°C durante la notte a un massimo di +17°C nel primo pomeriggio. La presenza di nubi sparse sarà una costante, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 4-9 km/h, prevalentemente da direzione nord-ovest.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra +9,5°C e +9°C, con cielo sereno e poche nuvole. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa. I venti saranno deboli, creando una leggera bava di vento.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa +12,5°C entro le 08:00. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà sopra il 70%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, favorendo condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +17°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 50-60%, senza segnali di pioggia. I venti, che si intensificheranno leggermente, soffieranno da sud-ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +10°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si prevedono variazioni significative nelle condizioni meteo. L’umidità aumenterà nuovamente, superando l’80%, mentre i venti si faranno più leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e nubi sparse, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza cambiamenti drastici nel meteo locale. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.7 N max 3.7 Tramontana 86 % 1024 hPa 5 poche nuvole +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.2 NNE max 3.2 Grecale 86 % 1024 hPa 8 nubi sparse +12.5° perc. +11.7° Assenti 1.9 NNO max 2 Maestrale 72 % 1025 hPa 11 nubi sparse +16.2° perc. +15.3° Assenti 7.5 OSO max 6.9 Libeccio 55 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16.8° perc. +15.9° Assenti 8.2 OSO max 7.1 Libeccio 53 % 1023 hPa 17 nubi sparse +12° perc. +11.3° Assenti 6.6 SO max 6.5 Libeccio 78 % 1024 hPa 20 nubi sparse +10.8° perc. +10.2° Assenti 1.7 NNO max 1.8 Maestrale 83 % 1025 hPa 23 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° Assenti 3.2 N max 3.3 Tramontana 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:46

