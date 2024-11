Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 15,7°C durante la mattina, mentre nel pomeriggio si registreranno valori più freschi, con una minima di circa 9°C in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 47% e il 89%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +10,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 6%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, con una direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 15,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità. Il vento si intensificherà, con velocità che potranno arrivare fino a 22,4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 11,2°C alle ore 16:00. Anche in questo intervallo, il cielo sereno sarà la norma, e le raffiche di vento continueranno a mantenersi su livelli moderati. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8,3°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, e il vento si farà più leggero, con velocità che si attesteranno intorno ai 6,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta di Venerdì 15 Novembre evidenziano una giornata prevalentemente serena e fresca, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole anche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.5° perc. +10° prob. 19 % 4.7 NO max 4.6 Maestrale 90 % 1016 hPa 5 cielo sereno +9.8° perc. +9.2° prob. 19 % 6.4 NNO max 6 Maestrale 90 % 1016 hPa 8 cielo sereno +13° perc. +12.3° prob. 40 % 9.1 NNO max 20.8 Maestrale 76 % 1017 hPa 11 cielo sereno +15.7° perc. +14.7° prob. 40 % 22.4 NNO max 29.5 Maestrale 52 % 1017 hPa 14 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 23.7 NNO max 29 Maestrale 50 % 1017 hPa 17 cielo sereno +10.3° perc. +9.3° Assenti 10.8 NNO max 20.8 Maestrale 71 % 1019 hPa 20 cielo sereno +9.1° perc. +8.3° Assenti 6.5 NNO max 6.6 Maestrale 78 % 1020 hPa 23 cielo sereno +8.3° perc. +6.9° Assenti 8.5 N max 8.4 Tramontana 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:51

