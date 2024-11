Previsioni Meteo Camaiore: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Camaiore di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere provenienti da nord-est.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 50%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa. Con l’arrivo dell’alba, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del mattino, quando si registrerà una temperatura di circa 9,4°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, portando a un cielo parzialmente nuvoloso.

Dopo le 10:00, il clima si farà più favorevole, con temperature che saliranno fino a 14,2°C a mezzogiorno. Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 12,5°C alle 15:00. L’umidità si attesterà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1019 hPa. Le brezze leggere garantiranno un comfort termico accettabile, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 8,1°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si manterrà attorno al 62%. La pressione atmosferica salirà leggermente, attestandosi a 1022 hPa. Le condizioni di calma e serenità del cielo favoriranno una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Camaiore nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze naturali della zona. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteo previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.5° perc. +8.6° Assenti 7 NE max 9.6 Grecale 58 % 1019 hPa 5 cielo coperto +9.3° perc. +8.3° Assenti 7.6 NE max 9.9 Grecale 71 % 1020 hPa 8 nubi sparse +10.7° perc. +9.6° Assenti 7.8 NE max 10.7 Grecale 68 % 1020 hPa 11 nubi sparse +13.9° perc. +12.6° Assenti 4.2 NE max 9.1 Grecale 45 % 1020 hPa 14 cielo sereno +13.6° perc. +12.2° Assenti 3.1 NNE max 7.4 Grecale 47 % 1019 hPa 17 cielo sereno +9.4° perc. +8.3° Assenti 8.1 NE max 10.5 Grecale 66 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.3° perc. +6.9° Assenti 8.4 NE max 9.7 Grecale 61 % 1022 hPa 23 cielo sereno +8.1° perc. +7° Assenti 7.4 NE max 8.5 Grecale 62 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.