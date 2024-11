Previsioni Meteo Camaiore: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Camaiore si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 68%. Con l’avanzare della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo un cielo coperto e temperature che si alzeranno gradualmente fino a toccare i 15°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 8,9°C a un massimo di 15,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, con velocità che si aggireranno attorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 70%, creando una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia molto basse.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto, e la brezza si intensificherà, raggiungendo punte di 12 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità continuerà a oscillare tra il 53% e il 66%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà coperto, e la brezza continuerà a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si avvicinerà al 75%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Camaiore indicano una giornata di Martedì 12 Novembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso il fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non segnalano cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Camaiore

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.2° perc. +7.8° Assenti 9.5 ENE max 11.6 Grecale 58 % 1019 hPa 5 cielo coperto +8.9° perc. +7.4° Assenti 9.8 NE max 12.3 Grecale 68 % 1019 hPa 8 cielo coperto +10.9° perc. +9.9° Assenti 8.5 NE max 12.7 Grecale 69 % 1020 hPa 11 cielo coperto +15° perc. +13.9° Assenti 9.9 NE max 16.5 Grecale 52 % 1019 hPa 14 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° prob. 8 % 12.2 NE max 21.2 Grecale 59 % 1020 hPa 17 cielo coperto +11° perc. +10° Assenti 10.9 NE max 17 Grecale 73 % 1021 hPa 20 cielo coperto +9.8° perc. +8.2° Assenti 11.4 NE max 14.9 Grecale 74 % 1022 hPa 23 cielo coperto +9° perc. +7.4° Assenti 10.5 NE max 13.1 Grecale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:53

