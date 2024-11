Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +8°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalle prime ore del giorno.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno tra +9°C e +12°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,6 km/h e i 3,3 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 69-70%. Non si prevedono precipitazioni significative, con condizioni di stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno pressoché invariate, con un cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11-12°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e la velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità potrebbe aumentare ulteriormente, raggiungendo punte del 74%.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera diminuzione rispetto al pomeriggio. Il cielo rimarrà coperto, e la velocità del vento continuerà a essere moderata, senza variazioni significative. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, mantenendo un clima asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima stabile, ma con scarsa visibilità a causa della nuvolosità persistente.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 2.9 ESE max 5.7 Scirocco 68 % 1031 hPa 5 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.7 ENE max 3.9 Grecale 69 % 1030 hPa 8 cielo coperto +10.2° perc. +9.1° Assenti 2.6 SSE max 6.2 Scirocco 69 % 1029 hPa 11 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° Assenti 3 S max 8.7 Ostro 65 % 1027 hPa 14 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 2.5 SE max 7 Scirocco 70 % 1025 hPa 17 cielo coperto +11.6° perc. +10.7° Assenti 2.6 SE max 4.7 Scirocco 74 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.3° perc. +10.5° Assenti 4.1 SE max 6.8 Scirocco 77 % 1025 hPa 23 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 2.2 ESE max 4.8 Scirocco 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:40

