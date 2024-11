Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Campi Bisenzio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 5,5°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 10,6°C entro le ore centrali, ma la copertura nuvolosa rimarrà significativa. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,4°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La sera si presenterà con un incremento della copertura nuvolosa, mantenendo le temperature intorno ai 6,4°C.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno, ma si passerà a una condizione di nubi sparse. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 4,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,8 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 46%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 11,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 41%, con venti leggeri che soffieranno da Sud. L’umidità scenderà al 26%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Il pomeriggio vedrà un picco di temperatura con valori che raggiungeranno i 11,4°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà fino all’82%, e il vento si intensificherà leggermente, con raffiche fino a 9,7 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, la temperatura comincerà a scendere, stabilizzandosi intorno ai 6,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo l’84%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 5,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno fresche e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. Gli amanti del clima fresco troveranno queste condizioni favorevoli, mentre chi cerca il sole dovrà attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5° perc. +5° Assenti 4.4 NNE max 4.4 Grecale 44 % 1021 hPa 5 cielo sereno +4.5° perc. +4.5° Assenti 4.2 NE max 4.8 Grecale 41 % 1024 hPa 8 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 1.7 ENE max 2.7 Grecale 36 % 1027 hPa 11 nubi sparse +10.6° perc. +8.3° Assenti 2.2 S max 4.9 Ostro 26 % 1028 hPa 14 nubi sparse +11.2° perc. +9.2° Assenti 4.5 S max 8.9 Ostro 31 % 1028 hPa 17 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.6 ESE max 4.3 Scirocco 43 % 1031 hPa 20 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.6 ESE max 5.2 Scirocco 48 % 1032 hPa 23 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.6 E max 5.3 Levante 48 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:41

