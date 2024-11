Previsioni Meteo Campi Bisenzio: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Campi Bisenzio si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con precipitazioni che si presenteranno prevalentemente sotto forma di pioggia leggera. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno temperature attorno ai 12°C, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 91%. Con l’arrivo della mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, che continueranno a manifestarsi fino al pomeriggio, accompagnate da un vento sostenuto proveniente da sud-ovest.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C e una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 5,9 km/h. Con l’inizio della mattina, le condizioni non miglioreranno, e si continuerà a registrare pioggia leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14°C intorno alle 10:00, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%. Il vento si intensificherà, con velocità che potranno superare i 20 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della pioggia, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 51 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità moderata, e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’82%. Verso la sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con nubi sparse che prenderanno il posto del cielo coperto. Le temperature si manterranno sui 13°C, mentre il vento continuerà a soffiare con forza, sebbene la probabilità di pioggia diminuisca.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia e vento, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità meteorologica è una caratteristica tipica di questo periodo dell’anno.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12.2° perc. +12° 0.18 mm 1.1 SSE max 1.6 Scirocco 93 % 1013 hPa 5 pioggia leggera +11.9° perc. +11.7° 0.26 mm 4 SSO max 7.4 Libeccio 97 % 1012 hPa 8 pioggia leggera +13.4° perc. +13° 0.12 mm 12.9 SO max 39.1 Libeccio 85 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +14.3° perc. +13.9° 0.39 mm 20.8 OSO max 43.8 Libeccio 81 % 1011 hPa 14 pioggia leggera +14.4° perc. +14° 0.45 mm 25.2 OSO max 51.1 Libeccio 82 % 1009 hPa 17 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.12 mm 23.9 SO max 50.4 Libeccio 83 % 1008 hPa 20 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° prob. 18 % 22 SO max 47.8 Libeccio 81 % 1008 hPa 23 nubi sparse +13.8° perc. +13.3° prob. 8 % 26.2 SO max 56.3 Libeccio 79 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:44

