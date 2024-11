Previsioni Meteo Campobasso: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, e non si prevedono precipitazioni. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da Sud Ovest, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 2,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La copertura nuvolosa sarà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il cielo. L’umidità si manterrà attorno al 40%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1032 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 12,1°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, grazie all’assenza di nuvole e alla presenza di un sole che si prevede splendente. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 48% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 9,4°C alle 15:00. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un clima fresco ma piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 5,5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole che appariranno sporadicamente. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 82%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori freschi ma non estremi. La presenza di cieli sereni e una leggera brezza renderanno le giornate piacevoli, perfette per attività all’aperto. Si consiglia di prestare attenzione all’abbassamento delle temperature serali, che potrebbero richiedere un abbigliamento più caldo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +2.6° perc. +0.8° Assenti 6.4 SO max 6.1 Libeccio 39 % 1033 hPa 4 poche nuvole +2.4° perc. +0.7° Assenti 6.3 SO max 5.8 Libeccio 40 % 1032 hPa 7 cielo sereno +3.7° perc. +2.4° Assenti 5.6 SO max 5.4 Libeccio 42 % 1031 hPa 10 cielo sereno +10.4° perc. +8.4° Assenti 5.1 SSO max 6 Libeccio 34 % 1028 hPa 13 cielo sereno +12.2° perc. +10.8° Assenti 4.5 SSO max 7.2 Libeccio 48 % 1026 hPa 16 cielo sereno +7° perc. +6° Assenti 6.1 SSO max 6.6 Libeccio 70 % 1026 hPa 19 poche nuvole +5.7° perc. +4.1° Assenti 7.7 SO max 7.1 Libeccio 78 % 1027 hPa 22 cielo sereno +5.5° perc. +3.5° Assenti 8.9 SO max 8.5 Libeccio 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:33

