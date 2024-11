Previsioni Meteo Campobasso: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Campobasso si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 7,1°C al mattino fino a un massimo di 17,3°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzioni variabili, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con cielo sereno e una leggera bava di vento. L’umidità si attesterà attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 12,3°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità diminuirà, portandosi al 56%, e il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17,3°C alle ore 12:00, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 37%, mentre la pressione atmosferica continuerà a oscillare attorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore serali. Le temperature scenderanno a 9,5°C alle 19:00 e continueranno a diminuire fino a 8,4°C a mezzanotte. La velocità del vento rimarrà debole, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere l’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Campobasso

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 1.9 NNO max 2.8 Maestrale 85 % 1025 hPa 4 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.1 NO max 3.1 Maestrale 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.2 NNO max 2.1 Maestrale 65 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.7° perc. +14.5° Assenti 3.9 ENE max 2.3 Grecale 43 % 1025 hPa 13 cielo sereno +17.3° perc. +16.1° Assenti 6.4 ENE max 3.8 Grecale 37 % 1023 hPa 16 cielo sereno +11.7° perc. +10.6° Assenti 5.5 ENE max 5.3 Grecale 64 % 1024 hPa 19 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.8 NNE max 2.9 Grecale 80 % 1025 hPa 22 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 1.3 N max 2.3 Tramontana 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:48

