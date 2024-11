Previsioni Meteo Campobasso: il bollettino per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 60% e temperature intorno ai +9°C. La mattina porterà un cielo coperto e una temperatura di +10,1°C, mentre nel pomeriggio si prevede un miglioramento con cielo sereno e temperature che raggiungeranno +14,8°C. La sera, invece, il cielo tornerà a coprirsi. Venerdì 29 Novembre inizierà con un cielo quasi completamente coperto e piogge leggere previste in mattinata, con temperature in calo fino a 5,2°C in serata. Sabato 30 Novembre si presenterà con un cielo coperto e temperature basse attorno ai +3,3°C, accompagnate da venti sostenuti.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura si attesterà intorno ai +9°C, con una temperatura percepita di +8,7°C. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h proveniente da Sud Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 4%. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 95%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura salirà a +10,1°C, con una temperatura percepita di +9,6°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest a 6,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, mentre l’umidità scenderà leggermente al 94%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa ridotta al 7%. La temperatura raggiungerà i +14,8°C, con una temperatura percepita di +14°C. La velocità del vento aumenterà a 14,3 km/h, mantenendosi sempre da Sud Ovest. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 63%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa del 85%. La temperatura scenderà a +8,8°C, con una temperatura percepita di +7,5°C. La velocità del vento si manterrà a 8,6 km/h da Sud Ovest, con un’umidità che salirà nuovamente al 95%. La probabilità di pioggia rimarrà assente.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà inizialmente coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai +8,4°C, con una temperatura percepita di +7,2°C. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 3%. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1021 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con pioggia leggera prevista a partire dalle 08:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 9,6°C, con una temperatura percepita di 9,6°C. La velocità del vento aumenterà a 4,5 km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. La pioggia sarà leggera, con un’intensità di 0,89 mm alle 09:00 e 1,53 mm alle 10:00. L’umidità si attesterà attorno all’84%.

Nel pomeriggio, la pioggia continuerà a cadere, con un’intensità moderata prevista fino alle 15:00. La temperatura scenderà a 7,4°C, con una temperatura percepita di 5,5°C. La velocità del vento sarà di 10,2 km/h proveniente da Nord, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 84%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che scenderà ulteriormente a 5,2°C. La velocità del vento aumenterà a 15,6 km/h da Nord, con un’umidità che si attesterà al 74%. La probabilità di pioggia rimarrà assente.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 57%. La temperatura si attesterà intorno ai +3,3°C, con una temperatura percepita di -1,6°C. La velocità del vento sarà di 25,1 km/h proveniente da Nord, con una probabilità di precipitazioni del 30%. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +2,9°C, con una temperatura percepita di -1,9°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta a 22,2 km/h da Nord. Non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità si attesterà attorno al 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e una temperatura che si manterrà attorno ai +3,3°C. La velocità del vento sarà di 21,2 km/h da Nord, con un’umidità che si attesterà al 85%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che si attesterà a +3,4°C. La velocità del vento si manterrà a 19 km/h da Nord, con un’umidità che rimarrà alta, attorno all’83%. La probabilità di pioggia sarà assente.

In conclusione, il fine settimana a Campobasso si presenterà con un Giovedì relativamente sereno, seguito da un Venerdì caratterizzato da piogge e temperature in calo. Sabato si prevede un cielo coperto e temperature basse, con venti freschi che accompagneranno le giornate. Sarà opportuno prepararsi per condizioni meteo variabili e portare con sé un ombrello, specialmente durante il Venerdì.

