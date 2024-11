Previsioni Meteo Campobasso: il bollettino per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 50%, con temperature intorno ai +5,2°C. La mattina vedrà un aumento della temperatura fino a +9,9°C, mentre nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, stabilizzandosi attorno ai +10,7°C. Martedì, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno i +11,7°C. Mercoledì, le condizioni rimarranno simili, con temperature attorno ai +12°C e una probabilità di precipitazioni del 54%. Giovedì, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a +4,9°C. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere intensità considerevoli nei prossimi giorni.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 50%. La temperatura si attesterà intorno ai +5,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +3,1°C. La velocità del vento sarà di 9,3 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i +9,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 37%. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra 8,2 km/h e 9,7 km/h, sempre da Sud Ovest. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a una condizione di cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a +11,8°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +10,7°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà sui 9,5 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 12,9 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà fino al 90%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 67%. La temperatura si attesterà intorno ai +8,6°C alle 18:00 e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 7,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%.

Martedì 19 Novembre

Durante la notte di Martedì 19 Novembre, il cielo sarà prevalentemente nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. La temperatura si attesterà intorno ai +8,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +6,9°C. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 25%, ma non si prevedono eventi significativi.

Nella mattina, il cielo si presenterà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà leggermente a +7,6°C alle 03:00, per poi risalire a +11,7°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,1 km/h alle 09:00. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 13,0°C alle 13:00. La velocità del vento continuerà a crescere, raggiungendo i 19,8 km/h alle 13:00. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno al 72%.

Infine, nella sera, il cielo sarà nuovamente nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. La temperatura si attesterà intorno ai 10°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 18,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 39,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 29%, ma non si prevedono eventi significativi.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 45%. La temperatura si attesterà intorno ai +10,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +9,4°C. La velocità del vento sarà di 21,7 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 44 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 33%, ma non si prevedono eventi significativi.

Durante la mattina, il cielo si presenterà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +12°C alle 08:00. La velocità del vento rimarrà elevata, oscillando tra 24,4 km/h e 26 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità si attesterà attorno al 76%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +12,4°C alle 13:00. La velocità del vento continuerà a crescere, raggiungendo i 32,8 km/h alle 15:00. Si prevedono precipitazioni leggere, con una probabilità del 54%.

Infine, nella sera, il cielo sarà ancora cielo coperto con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura si attesterà intorno ai +10,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 23,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 65,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 31%.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai +7,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di +6,6°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 35%, ma non si prevedono eventi significativi.

Durante la mattina, il cielo rimarrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura scenderà a +6,2°C alle 01:00, per poi risalire a +4,9°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,8 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora cielo coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +4,9°C alle 10:00. La velocità del vento continuerà a oscillare, mantenendosi attorno ai 9,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno al 50%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà intorno ai +9,6°C alle 22:00. La velocità del vento sarà di 19,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 53,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 31%, ma non si prevedono eventi significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che oscillano tra i +5°C e i +13°C. Si prevedono giorni prevalentemente nuvolosi, con possibilità di precipitazioni leggere, specialmente Mercoledì. Gli amanti del vento dovranno prepararsi, poiché le raffiche potrebbero raggiungere intensità considerevoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.