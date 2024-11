Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con un graduale miglioramento verso la sera. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 9°C e 10°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 24%.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 13°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 70%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 62%. La brezza leggera da Nord-Est accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca ma non particolarmente fredda.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 93%, mentre l’umidità si manterrà elevata, superando il 79%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno con temperature che scenderanno fino a 6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord, contribuendo a un’atmosfera piacevole. L’umidità, pur rimanendo alta, si attesterà attorno al 90%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza tra momenti nuvolosi e schiarite. Lunedì si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento della presenza di sole e temperature in lieve aumento. Pertanto, si consiglia di approfittare delle schiarite serali per attività all’aperto, mentre durante la giornata si raccomanda di vestirsi adeguatamente per le temperature più fresche.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.1° perc. +8.7° prob. 4 % 5 NNE max 5.7 Grecale 95 % 1022 hPa 4 cielo coperto +10° perc. +9.7° prob. 24 % 5 NNE max 6.2 Grecale 91 % 1021 hPa 7 cielo coperto +10.4° perc. +9.8° prob. 3 % 5.4 NE max 6.9 Grecale 89 % 1021 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12.5° Assenti 8.9 NE max 7.8 Grecale 66 % 1020 hPa 13 nubi sparse +13.2° perc. +12.2° Assenti 11.3 NE max 10.6 Grecale 62 % 1019 hPa 16 cielo coperto +10.5° perc. +9.7° Assenti 6.1 NNE max 8.7 Grecale 79 % 1020 hPa 19 cielo sereno +8.1° perc. +7.3° prob. 3 % 5.8 NNE max 5.6 Grecale 89 % 1021 hPa 22 cielo sereno +7° perc. +6.2° Assenti 5.5 N max 6 Tramontana 92 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.