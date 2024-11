Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 5°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con massime che raggiungeranno i 14°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 41% al 64%.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La mattina inizierà con temperature in aumento, che toccheranno i 9,8°C alle 8:00 e raggiungeranno i 14,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà significativa, oscillando tra il 51% e il 64%, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura massima che scenderà a 13°C alle 13:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% in questo intervallo, ma le probabilità di pioggia rimarranno basse. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori, con valori che si aggireranno attorno ai 12°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 7,5 km/h e i 11,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 8°C. La copertura nuvolosa rimarrà tra il 27% e il 35%, con una leggera probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 15%. La brezza leggera continuerà a caratterizzare la serata, mantenendo il clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La settimana si prospetta quindi con un clima tipicamente autunnale, ideale per attività all’aperto, purché si indossino abiti adeguati alle basse temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +5.3° perc. +3.2° Assenti 9 SO max 8.4 Libeccio 93 % 1015 hPa 4 poche nuvole +5.8° perc. +4° prob. 4 % 8.1 SO max 7.4 Libeccio 94 % 1014 hPa 7 nubi sparse +7.7° perc. +6.3° Assenti 8.2 SO max 10 Libeccio 94 % 1014 hPa 10 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° prob. 1 % 9.5 SO max 14.5 Libeccio 71 % 1013 hPa 13 cielo coperto +13° perc. +12.3° prob. 10 % 11.3 SO max 14.9 Libeccio 73 % 1012 hPa 16 nubi sparse +9.4° perc. +8.4° prob. 20 % 7.5 SO max 7.1 Libeccio 92 % 1013 hPa 19 poche nuvole +8.1° perc. +6.8° prob. 15 % 8 SO max 7.6 Libeccio 96 % 1014 hPa 22 nubi sparse +8.3° perc. +6.9° prob. 25 % 8.6 SSO max 10.4 Libeccio 95 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:37

