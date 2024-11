Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Campobasso si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo variabile, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà presente, ma senza precipitazioni significative, permettendo di godere di un’atmosfera relativamente tranquilla.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un incremento della temperatura, che raggiungerà i 12°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 70%, con venti moderati che soffieranno a circa 15 km/h. Non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 79%. La sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza tesa, rendendo l’aria piuttosto frizzante.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 10°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 84% di nuvolosità, e i venti continueranno a soffiare da Sud Ovest con intensità moderata. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 89%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui 9°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con una diminuzione della visibilità a causa della nuvolosità. I venti si manterranno sostenuti, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa. La sensazione di freddo aumenterà, specialmente con l’arrivo della notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Campobasso nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni nel meteo locale. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con temperature che non scenderanno drasticamente, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto, sebbene con un abbigliamento adeguato per le fresche serate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.3° perc. +5.5° prob. 6 % 9.5 SO max 9.4 Libeccio 94 % 1014 hPa 5 nubi sparse +7.1° perc. +5° prob. 3 % 10.8 SO max 11.6 Libeccio 94 % 1013 hPa 8 nubi sparse +10.6° perc. +10° prob. 20 % 12.7 SO max 26.5 Libeccio 86 % 1013 hPa 11 nubi sparse +11.4° perc. +10.9° prob. 24 % 16.6 SO max 32.6 Libeccio 87 % 1012 hPa 14 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° prob. 31 % 18 SO max 32.6 Libeccio 76 % 1011 hPa 17 cielo coperto +9.4° perc. +7° prob. 25 % 16.7 SO max 30.5 Libeccio 92 % 1011 hPa 20 poche nuvole +8.7° perc. +6.2° prob. 25 % 16.6 SO max 34 Libeccio 93 % 1011 hPa 23 nubi sparse +9.7° perc. +7.2° prob. 25 % 17.7 SSO max 37.4 Libeccio 92 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:36

