Previsioni Meteo Canicattì: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canicattì di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,6°C. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando le precipitazioni continueranno a manifestarsi, mantenendo una temperatura simile. Nel pomeriggio, si prevede un’intensificazione delle piogge, con momenti di pioggia moderata e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Canicattì sarà avvolta da piogge leggere, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 13,6°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno circa 0,32mm. La situazione di maltempo continuerà anche nelle prime ore del giorno, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 11:00, quando la temperatura si attesterà intorno ai 13,8°C. La velocità del vento varierà tra i 4,5km/h e i 7,7km/h, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle piogge, con piogge moderate che si registreranno dalle 14:00 alle 17:00. La temperatura scenderà ulteriormente, raggiungendo un massimo di 13,1°C alle 15:00. Durante questo periodo, le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 4mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 16km/h.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge moderate che si protrarranno fino a notte fonda. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,9°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 93%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,52mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Canicattì di Lunedì 11 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da maltempo persistente, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.6° perc. +13.3° 0.21 mm 4.5 ESE max 8.4 Scirocco 87 % 1018 hPa 5 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 44 % 5.4 ESE max 8.4 Scirocco 85 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +14.2° perc. +13.7° 0.44 mm 7.6 SE max 14.3 Scirocco 79 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.21 mm 5.4 ESE max 12.6 Scirocco 81 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +13.4° perc. +13.1° 1.61 mm 6.3 E max 16 Levante 86 % 1018 hPa 17 forte pioggia +13° perc. +12.8° 4.01 mm 8.1 ESE max 16.3 Scirocco 95 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +13° perc. +12.8° 0.52 mm 8 ESE max 18.4 Scirocco 93 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +12.9° perc. +12.6° 0.21 mm 7.5 ESE max 16.8 Scirocco 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.