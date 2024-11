Previsioni Meteo Canosa di Puglia: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia indicano un giovedì 7 novembre caratterizzato da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di cielo sereno e nubi sparse. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione nelle prime ore del mattino. La mattina si presenterà con cieli sereni, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 18,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La sera porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature in calo fino a 13°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Canosa di Puglia avrà un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 8%. La temperatura si attesterà a 12,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, ma le temperature rimarranno stabili, oscillando tra 12°C e 12,5°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 11:00, con temperature che saliranno fino a 18,5°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a rendere l’aria più gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 62%. A partire dalle 12:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà gradualmente più nuvoloso.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% alle 13:00. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 17°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 13°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82%, e il vento si attenuerà, rendendo l’atmosfera più calma. La visibilità sarà buona, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità presente nell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il weekend. Si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più soleggiate e piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.3° perc. +12° Assenti 4.5 SO max 4.6 Libeccio 92 % 1029 hPa 5 poche nuvole +11.8° perc. +11.5° Assenti 3.3 SO max 4.1 Libeccio 92 % 1029 hPa 8 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 1.5 O max 3.7 Ponente 77 % 1030 hPa 11 nubi sparse +18.5° perc. +18° Assenti 7.9 NE max 9.1 Grecale 62 % 1029 hPa 14 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 14.4 ENE max 13.4 Grecale 66 % 1028 hPa 17 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 8 ENE max 12.2 Grecale 82 % 1028 hPa 20 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° Assenti 3.6 ESE max 4.2 Scirocco 83 % 1029 hPa 23 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 1.7 SO max 2.6 Libeccio 87 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.