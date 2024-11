Previsioni Meteo Canosa di Puglia: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con un graduale miglioramento che porterà a condizioni di sereno nel corso della mattina. Le temperature si attesteranno tra i 7°C e i 11°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si chiuderà con cieli sereni e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 9,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 100% alle ore 01:00, con temperature che scenderanno fino a 8,9°C. La situazione non cambierà molto fino alle prime luci dell’alba, quando il cielo inizierà a schiarirsi.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 11,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra 8 km/h e 13 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 39%, rendendo l’aria fresca e piacevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 4%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature leggermente inferiori, attorno ai 9°C. Tuttavia, non si prevedono piogge, e il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 56%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima sereno e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, ci si aspetta un ulteriore aumento delle temperature, mentre nei giorni successivi potrebbe esserci un ritorno di nuvole e una leggera diminuzione delle temperature. Gli amanti del sole e delle passeggiate all’aria aperta potranno approfittare di questa giornata favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.7° perc. +6.2° prob. 12 % 15.7 NNO max 27.8 Maestrale 43 % 1019 hPa 5 cielo coperto +7.3° perc. +5.5° Assenti 9.4 NO max 13 Maestrale 45 % 1023 hPa 8 cielo sereno +9.4° perc. +8° prob. 6 % 9.9 NO max 16.3 Maestrale 44 % 1027 hPa 11 cielo sereno +11.5° perc. +9.8° prob. 4 % 13.2 NNO max 16.8 Maestrale 41 % 1028 hPa 14 poche nuvole +11.6° perc. +9.9° Assenti 11.2 N max 12.3 Tramontana 41 % 1030 hPa 17 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 3 E max 4.5 Levante 51 % 1032 hPa 20 cielo sereno +8° perc. +6.7° Assenti 7.7 SSO max 7.6 Libeccio 54 % 1034 hPa 23 cielo sereno +7.1° perc. +5.6° Assenti 7.9 SSO max 8.2 Libeccio 56 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:29

