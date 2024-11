Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Canosa di Puglia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +8,8°C durante le prime ore della notte fino a un massimo di +18,8°C nel pomeriggio. La presenza di una leggera brezza accompagnerà il clima, con venti provenienti principalmente da sud e sud-ovest.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un’umidità che si aggirerà attorno al 43%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +17,6°C intorno alle 11:00. Il cielo continuerà a essere sereno, favorendo un aumento della temperatura percepita, che si avvicinerà ai 16,8°C. Anche in questa fase, l’umidità si manterrà su valori contenuti, attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il clima si farà più mite, con una temperatura massima di +18,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con solo poche nuvole che inizieranno a comparire. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 63%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +11,6°C alle 23:00, con un’umidità che salirà fino all’84%. I venti si manterranno leggeri, rendendo la serata piacevole, nonostante la diminuzione delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni meteorologiche favorevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a un cambiamento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.9° perc. +7.8° Assenti 7.7 S max 8.2 Ostro 48 % 1024 hPa 5 cielo sereno +8.8° perc. +7.5° Assenti 8.7 S max 9 Ostro 59 % 1024 hPa 8 cielo sereno +12.6° perc. +11.5° Assenti 6.9 S max 10.3 Ostro 58 % 1024 hPa 11 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 7.8 O max 16 Ponente 55 % 1022 hPa 14 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 9.5 N max 14.7 Tramontana 56 % 1021 hPa 17 poche nuvole +12.7° perc. +11.8° Assenti 4 E max 4.5 Levante 68 % 1023 hPa 20 nubi sparse +12.1° perc. +11.4° Assenti 6.7 SO max 6.9 Libeccio 79 % 1023 hPa 23 nubi sparse +11.6° perc. +11° Assenti 6.1 SO max 6.6 Libeccio 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:28

